ЗСУ знищили 2 склади, поромну переправу та 3 "Урагани" окупантів, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили 2 склади, поромну переправу та 3 "Урагани" окупантів на півдні (Getty Images)

Українські захисники продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ знищили 2 склади та поромну переправу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Військові зазначають, що нашою авіацією завдано 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами - 265 влучних уражень. "Мости перебувають під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання", - наголосили в ОК "Південь". Втрати РФ за бойовий день складають: 59 солдатів;

3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядна машина для них;

2 самохідні гармати артилерії "Піон";

самохідна гаубиця "Мста-С";

3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;

танк Т-72;

6 одиниць авто-бронетехніки. "Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці", - додали військові.