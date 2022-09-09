ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ знищили 2 склади, поромну переправу та 3 "Урагани" окупантів, - ОК "Південь"

Новость на русском →
П'ятниця 09 вересня 2022 01:47
ЗСУ знищили 2 склади, поромну переправу та 3 "Урагани" окупантів, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ знищили 2 склади, поромну переправу та 3 "Урагани" окупантів на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ знищили 2 склади та поромну переправу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Військові зазначають, що нашою авіацією завдано 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами - 265 влучних уражень.

"Мости перебувають під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання", - наголосили в ОК "Південь".

Втрати РФ за бойовий день складають:

  • 59 солдатів;
  • 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядна машина для них;
  • 2 самохідні гармати артилерії "Піон";
  • самохідна гаубиця "Мста-С";
  • 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;
  • танк Т-72;
  • 6 одиниць авто-бронетехніки.

"Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці", - додали військові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли звільнити від російських окупантів більше тисячі квадратних кілометрів з початку вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Померла королева Британії Єлизавета II
Померла королева Британії Єлизавета II
DAILY
Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля