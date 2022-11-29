Ракетная угроза. Украину накрыла воздушная тревога: что известно (отбои по областям)

В Украине сегодня, 29 ноября, звучала масштабная воздушная тревога. Во всех регионах была опасность воздуха.
Все что известно о ситуации в стране на этот момент - в материале РБК-Украина.
13:16. Информация о взлете вражеской авиации в Беларуси была фейковой.
Карта воздушных тревог по состоянию на 13:07.
12:59. Ким обратил внимание на интересную деталь.
"В прошлый раз россияне тоже маскировали удар под тренировочный полет. Посмотрим. Также интересная особенность: раньше вражеские летающие объекты кружили над оккупированной территорией, а сегодня аккуратно по границе Украины, даже на востоке", - заметил глава Николаевской ОВА.
Обновлено 12:55. Начались отбои в областях.
Отметим, что в Офисе президента призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
"Не игнорируйте тревогу", - написал глава ОП Андрей Ермак.
При этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сделал заявление по поводу воздушной опасности.
"Сообщают, что же пуски, но я не вижу этого. Есть активность вражеская в воздухе, это похоже на то, что она готовится к удару. Будем сообщать", - сказал Ким.
Напомним, ранее власти на разных уровнях предупреждали о тяжелой неделе.
Они допускали, что россияне действительно могут готовиться нанести очередной массированный удар по Украине, чтобы еще больше навредить энергосистеме.
Но в Воздушных силах успокаивают, силы ПВО к этому готовы и сделают все, чтобы защитить небо.
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