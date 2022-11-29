ВСУ назвали причину сегодняшних масштабных тревог: какая была опасность

В Украине сегодня днем объявляли несколько раз воздушную тревогу, которая стремительно распространялась по областям из-за угрозы ракетного удара. Опасность была из-за угрозы вражеского наземного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением", - сказал Игнат.

При этом он отметил, что противник действительно пытается увеличить количество своих ракет.

"Знаем, что враг добавил количество кораблей, самолетов. Это может свидетельствовать об увеличении и количества ракет", - подчеркнул Игнат.

При этом он обратил внимание, что высокоточных ракет, например таких как "Калибр", у врага осталось не так и много.

Напомним, сегодня, 29 ноября, днем в Украине неоднократно раздавался сигнал воздушной тревоги одновременно ряду областей. Также была и масштабная угроза по всем регионам. Впрочем, спустя некоторое время давали отбой.

Отметим, что на этой неделе власти призвали украинцев особо не игнорировать тревоги, поскольку есть угроза нанесения Россией нового массированного ракетного удара.

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