ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ назвали причину сегодняшних масштабных тревог: какая была опасность

Новина українською →
Киев, Вторник 29 ноября 2022 15:10
ВСУ назвали причину сегодняшних масштабных тревог: какая была опасность Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня днем объявляли несколько раз воздушную тревогу, которая стремительно распространялась по областям из-за угрозы ракетного удара. Опасность была из-за угрозы вражеского наземного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением", - сказал Игнат.

При этом он отметил, что противник действительно пытается увеличить количество своих ракет.

"Знаем, что враг добавил количество кораблей, самолетов. Это может свидетельствовать об увеличении и количества ракет", - подчеркнул Игнат.

При этом он обратил внимание, что высокоточных ракет, например таких как "Калибр", у врага осталось не так и много.

Напомним, сегодня, 29 ноября, днем в Украине неоднократно раздавался сигнал воздушной тревоги одновременно ряду областей. Также была и масштабная угроза по всем регионам. Впрочем, спустя некоторое время давали отбой.

Отметим, что на этой неделе власти призвали украинцев особо не игнорировать тревоги, поскольку есть угроза нанесения Россией нового массированного ракетного удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины воздушная тревога ракетный удар
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России