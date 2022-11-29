Ракетна небезпека. Україну знову накриває повітряна тривога: що відомо

В Україні сьогодні, 29 листопада масштабна повітряна тривога. У низці регіонів небезпека з повітря.
Все що відомо про ситуацію в країні на цю мить - в матеріалі РБК-Україна.
Станом на 14:02 повітряну тривогу оголошено майже в половині областей.
13:16. Інформація про зліт ворожої авіації в Білорусі була фейковою.
У мережі поширювали інформацію про нібито зліт російських літаків та пуски ракет з Білорусі, деякі джерела посилалися на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн". Втім, там це вже спростували.
"Жодні МіГ-31К з території Білорусі сьогодні не злітали і ракетних запусків не було. Також цілком і повністю солідарні із закликом дотримуватись інформаційної гігієни, не піддаватися вкиданням неперевірених телеграм-каналів, але ніколи не ігнорувати сирени повітряної тривоги. Ми не знаємо, але таке відчуття, що сьогодні ми знову зіткнулися з цілеспрямованими вкиданнями про нібито зльоти МіГів та запуски ракет", - повідомили спостерігачі.
Карта повітряних тривог станом на 13:07.
12:59. Кім звернув увагу на цікаву деталь.
"Минулого разу росіяни теж маскували удар під тренувальний політ. Подивимося. Також цікава особливість: раніше ворожі літаючі об'єкти кружляли над окупованою територією, а сьогодні обережно по кордону України, навіть на сході", - зауважив голова Миколаївської ОВА.
Оновлено 12:55. Почалися відбої в областях.
Зазначимо, в Офісі президента закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
"Не ігноруйте тривогу", - написав керівник ОП Андрій Єрмак.
При цьому глава Миколаївської ОВА Віталій Кім також зробив заяву щодо повітряної небезпеки.
"Повідомляють, що ж пуски, але я не бачу цього. Є активність ворожа в повітрі, це схоже на те, що вона готується до удару. будемо повідомляти", - сказав Кім.
Нагадаємо, раніше влада на різних рівнях попереджала про важкий тиждень. Там попереджали, росіяни дійсно можуть готуватися завдати чергового масованого удару по Україні, щоб ще більше нашкодити енергосистемі.
Але у Повітряних силах заспокоюють, сили ППО до цього готові та зроблять все, аби захистити небо.
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