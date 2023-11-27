Ракетная опасность. В Украине масштабная тревога из-за российского МиГ
По всей Украине сегодня, 27 ноября, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:30 карта воздушных тревог выглядит так:
Что известно о причинах тревоги
По данным Воздушных сил ВСУ, причиной тревоги является взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома "Моздок".
"Вся Украина - ракетная опасность!" - предупредили военные.
Стоит отметить, что МиГ-31К является потенциальным носителем аэробалистической Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны. Кроме того, такие ракеты тяжело перехватить нашим силам ПВО.
Тревоги из-за МиГ
Напомним, что в последнее время россияне начали поднимать в воздух свои МИГи на несколько часов. Такая продолжительность полетов объясняется тем, что самолеты дозаправляются, пока они находятся в воздухе.
По мнению президента Владимира Зеленского, оккупанты с помощью подъема в небо МиГов хотят экономически остановить Украину и вызвать панику у населения.
Поэтому глава государства недавно поручил Кабмину, Министерству обороны и Генштабу ВСУ найти решение, чтобы тревоги из-за МиГ не парализовали страну.
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