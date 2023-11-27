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Ракетна небезпека. В Україні масштабна тривога через російський МіГ

Київ, Понеділок 27 листопада 2023 12:30
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Ракетна небезпека. В Україні масштабна тривога через російський МіГ Фото: 27 листопада по всій Україні оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

По всій Україні сьогодні, 27 листопада оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 12:30 мапа повітряних тривог виглядає так:

Ракетна небезпека. В Україні масштабна тривога через російський МіГ

Що відомо про причини тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, причиною тривоги є зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому "Моздок".

"Вся Україна - ракетна небезпека!" - попередили військові.

Варто зазначити, що МіГ-31К є потенційним носієм аеробалістичної Х-47м2 "Кинжал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Крім того, такі ракети важко перехопити нашим силам ППО.

Тривоги через МіГ

Нагадаємо, що останнім часом росіяни почали підіймати у повітря свої МІГи на кілька годин. Така тривалість польотів пояснюється тим, що літаки дозаправляють, поки вони перебувають у повітрі.

На думку президента Володимира Зеленського, окупанти за допомогою підйому у небо МіГів хочуть економічно зупинити Україну та викликати паніку у населення.

Тож глава держави нещодавно доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб тривоги через МіГи не паралізували країну.

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