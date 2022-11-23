В Одесской области сообщают о взрывах

В Одесской области сегодня, 23 ноября, раздались взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Думская.

"Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении. Следует отметить, что почти в половине областей Украины объявили воздушную тревогу. В Одесской области тревога началась в 12:27. Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)