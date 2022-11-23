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В Одесской области сообщают о взрывах

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Одесса, Среда 23 ноября 2022 12:52
В Одесской области сообщают о взрывах Фото: взрывы в Одесской области прогремели 23 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одесской области сегодня, 23 ноября, раздались взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Думская.

"Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что почти в половине областей Украины объявили воздушную тревогу. В Одесской области тревога началась в 12:27.

В Одесской области сообщают о взрывах

Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил жителей южных областей о возможных ракетных ударах. Позже он заявил, что оккупанты совершили 5 пусков ракет в районе Мариуполя.

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Одесса Взрыв воздушная тревога
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