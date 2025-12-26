Ракетная опасность в Украине: какие области под угрозой

Предыдущий массированный обстрел Украины

Напомним, в ночь на 23 декабря российские войска осуществили массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ракеты и сотни ударных беспилотников. Всего было зафиксировано 673 средства воздушного нападения.

К отражению воздушной атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

В Киеве обломки вражеского дрона упали в Святошинском районе.

На Сумщине в результате удара российских БПЛА был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке. Из-за этого значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предостерегал, что Россия может прибегнуть к массированным ударам в рождественский период, несмотря на заявления Кремля об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".