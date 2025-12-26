RU

Ракетная опасность в Украине: какие области под угрозой

Фото: люди в бомбоубежище во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В южных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушная опасность сейчас объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях Украины.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

О пуске крылатых ракет "Калибр" Воздушные силы ВСУ предупреждали около полуночи.

"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорилось в заметке.

Кроме того, мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что Одессу массированно атакуют дроны.

 

Предыдущий массированный обстрел Украины

Напомним, в ночь на 23 декабря российские войска осуществили массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ракеты и сотни ударных беспилотников. Всего было зафиксировано 673 средства воздушного нападения.

К отражению воздушной атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

В Киеве обломки вражеского дрона упали в Святошинском районе.

На Сумщине в результате удара российских БПЛА был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке. Из-за этого значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предостерегал, что Россия может прибегнуть к массированным ударам в рождественский период, несмотря на заявления Кремля об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".

