Ракетная атака утром: оккупанты ударили по Криворожскому району

В Криворожском районе Днепропетровской области сегодня утром, 2 февраля, раздавались взрывы. В это время было объявлено об угрозе баллистики и фиксировалось движение скоростной цели в сторону Кривого Рога.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула .

Глава ОГА заявил в своем Telegram, что утро в Днепропетровской области "началось с воздушной тревоги", и в Криворожском районе "было громко".

Подробностей о вражеской ракетной атаке на регион он не предоставил, однако чиновник отметил, что детали сейчас выясняются.

Как рассказал глава Совета обороны Кривого Рога, утром была вражеская атака на регион.

"Утром враг атаковал Криворожский район. Детали уточняются", - говорится в его публикации в сети.

Вместе с тем Вилкул отметил, что в Кривом Роге "все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения - работают".

В Воздушных силах заявляли почти в семь утра об угрозе баллистики с южного направления. Затем военные проинформировали, что была зафиксирована скоростная цель, которая двигалась в направлении Кривого Рога.

В 07:24 в Воздушных силах заявили об отбое угрозы применения врагом баллистического вооружения.