В Кривом Роге завершили спасательную операцию, число раненых возросло (фото)
В Кривом Роге завершили спасательную операцию на месте обстрела РФ. Количество раненых возросло до девяти человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"В Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после российской атаки. Четыре человека погибли. Девять пострадали", - рассказал он.
По данным главы ОВА, из них пять госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте.
"Повреждены 4 многоэтажки, 17 частных домов, с десяток авто. Работает штаб помощи людям", - добавил Лысак.
Последствия обстрела Кривого Рога 17 января (t.me/dnipropetrovskaODA)
Атака РФ на Кривой Рог
Российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог 17 января. В результате атаки повреждены дома, учебное заведение. Сначала сообщалось о трех раненых и трех погибших.
После этого количество жертв и раненых начало расти. По последним данным четыре человека погибли, еще семь были ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.