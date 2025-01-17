В Кривом Роге завершили спасательную операцию, число раненых возросло (фото)

В Кривом Роге завершили спасательную операцию на месте обстрела РФ. Количество раненых возросло до девяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По данным главы ОВА, из них пять госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте.

"В Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после российской атаки. Четыре человека погибли. Девять пострадали", - рассказал он.

Атака РФ на Кривой Рог

Российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог 17 января. В результате атаки повреждены дома, учебное заведение. Сначала сообщалось о трех раненых и трех погибших.

После этого количество жертв и раненых начало расти. По последним данным четыре человека погибли, еще семь были ранены.

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