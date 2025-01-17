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Россияне ударили по Кривому Рогу: есть повреждения, жертвы и раненые (видео)

Кривой Рог, Пятница 17 января 2025 12:54
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Россияне ударили по Кривому Рогу: есть повреждения, жертвы и раненые (видео) Иллюстративное фото: россияне атаковали Кривой Рог 17 января (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия 17 января нанесла удар по городу Кривой Рог. В результате атаки повреждены дома, учебное заведение, есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка", - отметил он.

Лысак отметил, что по состоянию на 12:45 воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается и призвал до отбоя остаться в безопасных местах.

По предварительным данным, в результате атаки в Кривом Роге погибли три человека. По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, три человека ранены, им оказывается помощь.

Взрывы в Кривом Роге

Воздушную тревогу в Днепропетровской области, а также в других восточных и южных регионах объявили в 12:11. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с юга.

Позже военные сообщали о скоростных целях, которые двигались в направлении Кривого Рога. В городе прогремела серия взрывов.

Россияне ударили по Кривому Рогу: есть повреждения, жертвы и раненые (видео)

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:45 (скриншот alerts.in.ua)

Удар по Кривому Рогу 24 декабря

Напомним, вечером 24 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Вследствие вражеской атаки был разрушен подъезд жилого дома с четвертого по первый этажи.

Также были повреждены еще четыре многоквартирных дома, девять магазинов, три заведения питания, более двух десятков авто.

Из-за обстрела погиб 43-летний мужчина, 17 человек пострадали, среди них двое подростков.

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