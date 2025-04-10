В Днепре прогремели взрывы, город под ракетной атакой
В Днепре днем 10 апреля прогремели взрывы. Российские войска атаковали город ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Днепр под вражеской ракетной атакой, угроза еще продолжается. Могут быть повторные выходы", - сообщил Лукашук.
Он призвал жителей города оставаться в безопасных местах до объявления отбоя воздушной тревоги.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога.
"Скоростная цель возле г. Днепр", - добавили военные.
Обстрел Украины 10 апреля
В ночь на 10 апреля Россия атаковала Украину 145-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 85 дронов.
В частности. как рассказали в КМВА, во время атаки на подступах к Киеву было зафиксировано 30 дронов, 16 из которых уничтожила позже противовоздушная оборона. В результате атаки пострадали два района города.
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