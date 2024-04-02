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Ракетная атака на Днепр: в ОВА показали видео последствий

Днепр, Вторник 02 апреля 2024 23:15
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Ракетная атака на Днепр: в ОВА показали видео последствий Фото: последствия ракетной атаки РФ на Днепр (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска во вторник, 2 апреля, нанесли ракетный удар по Днепру. Пострадали 18 человек, среди них дети. В Днепропетровской ОВА показали последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

"Россияне совершили преступление против самого дорогого - детей! Разбили садик в Днепре. А еще - колледж. Более сорока лет в нем воспитывали настоящих звезд спорта", - написал Лысак.

Он также отметил, что при взрыве в колледже были студенты. Они, соблюдая правила безопасности, во время воздушной тревоги спустились в укрытие.

Ракетная атака на Днепр

Днем 2 апреля в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

В Воздушных силах к взрывам предупреждали, что в направлении Днепра летит управляемая авиационная ракета.

Позже стало известно, что россияне нанесли ракетный удар по городу.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате атаки пострадали 18 человек. Среди 12 госпитализированных пятеро - дети.

Также ранее сообщалось, что в Днепре из-за российской атаки повреждено одно из учебных заведений.

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