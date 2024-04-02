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Ракетна атака на Дніпро: в ОВА показали відео наслідків

Дніпро , Вівторок 02 квітня 2024 23:15
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Ракетна атака на Дніпро: в ОВА показали відео наслідків Фото: наслідки ракетної атаки РФ на Дніпро (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у вівторок, 2 квітня, завдали ракетного удару по Дніпру. Постраждали 18 людей, серед них діти. У Дніпропетровській ОВА показали наслідки ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Росіяни скоїли злочин проти найдорожчого - дітей! Потрощили садочок у Дніпрі. А ще - коледж. Понад сорок років у ньому виховували справжніх зірок спорту", - написав Лисак.

Він також зазначив, що під час вибуху у коледжі були студенти. Вони, дотримуючись правил безпеки, під час повітряної тривоги спустилися в укриття.

Ракетна атака на Дніпро

Вдень 2 квітня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

У Повітряних силах до вибухів попереджали, що у напрямку Дніпра летить керована авіаційна ракета.

Пізніше стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по місту.

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки постраждали 18 осіб. Серед 12 госпіталізованих п’ятеро - діти.

Також раніше повідомлялося, що у Дніпрі через російську атаку пошкоджено один із навчальних закладів.

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