Ракетная атака на Днепр 15 августа: в ОГА сообщили о первых последствиях

В результате ракетного удара российских оккупантов по пригороду Днепра 15 августа предварительно есть пострадавший. Также возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Днепровский район. Ракетная атака. Предварительно, есть пострадавший. Возник пожар. Детали уточняем", - написал Лысак.
Напомним, что российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны".
Также утром 15 августа россияне ударили по гражданской машине, стоявшей на автозаправке в Сумской области. Повреждено здание АЗС и легковушка, водитель получил ожоги.
Напомним, перед этим, 13 августа, Россия нанесла ракетный удар по Сумской области, ранив 7-летнюю девочку и молодого человека. Ребенка госпитализировали, были повреждены по меньшей мере шесть частных домов и транспорт.