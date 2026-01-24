RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ракеты "с конвейера" указывают на нехватку запасов в РФ, - Власюк

Фото: РФ наносит удары ракетами 2026 года производства (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)
Автор: Валерий Ульяненко

Тот факт, что РФ использует для нанесения ударов по Украине ракеты "с конвейера", свидетельствует об отсутствии у нее запасов этого вооружения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона.

"Чтобы поддерживать ту интенсивность ударов, которую они желают, им приходится применять изделия с конвейера. По "шахедам" в целом картина тоже очень похожа - они как только производятся - сразу идут в работу", - сказал он.

 

Запуск ракет 2026 года выпуска

Напомним, РФ во время ночного удара по Украине 20 января использовала обновленную тактику и применили ракеты 2026 года производства. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году.

Отметим, Власюк рассказал, что использование россиянами ракет 2026 года выпуска - "не от хорошей жизни". По его словам, уже завтра Украина будет знать основные компоненты российского вооружения.

Согласно данным военных, со вчерашнего вечера и до утра 24 января Россия осуществила масштабный комбинированный обстрел Украины, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

Сегодня утром в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями обстрелов страны-агрессора.

В частности, Чернигов почти полностью был обесточен - без света находились почти 400 тысяч потребителей. Городская инфраструктура была переведена на аварийные источники питания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеРакеты