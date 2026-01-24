Ракеты "с конвейера" указывают на нехватку запасов в РФ, - Власюк

Запуск ракет 2026 года выпуска

Напомним, РФ во время ночного удара по Украине 20 января использовала обновленную тактику и применили ракеты 2026 года производства. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году.

Отметим, Власюк рассказал, что использование россиянами ракет 2026 года выпуска - "не от хорошей жизни". По его словам, уже завтра Украина будет знать основные компоненты российского вооружения.

Согласно данным военных, со вчерашнего вечера и до утра 24 января Россия осуществила масштабный комбинированный обстрел Украины, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

Сегодня утром в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями обстрелов страны-агрессора.

В частности, Чернигов почти полностью был обесточен - без света находились почти 400 тысяч потребителей. Городская инфраструктура была переведена на аварийные источники питания.