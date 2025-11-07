Ракеты Tomahawk и не только: Стефанишина заявила о позитивных переговорах США и Украины
Украина и США ведут "позитивные" переговоры о покупке дальнобойных ракет Tomahawk, а также другого оружия большой дальности.
Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По ее словам, обсуждение все еще продолжается, и "у нас" есть много делегаций, которые работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки большего военного потенциала у США.
"Речь идет не только о Tomahawk, но и о различных типах других ракет большой и малой дальности, и я могу сказать только одно: это весьма позитивно", - сказала она в интервью Balance of Power.
Также посол ответила на вопрос о неоднократных российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, которые случилось за последние недели.
Стефанишина отметила, что "это определенно очень сложный период для Украины".
"Мы усердно работаем над тем, чтобы предоставить Украине больше возможностей противовоздушной обороны. Мы можем пережить эту зиму и еще одну, но это не значит, что мы поступаем правильно", - сказала посол в США.
Она добавила, что любой отказ оказать давление на Россию будет воспринят как "нечто, дающее им зеленый свет на наращивание своих возможностей".
Ракеты Tomahawk для Украины
Напомним, что в последнее время президент Владимир Зеленский стремится получить Tomahawk и другие ракеты большой дальности, которые позволят Украине попадать цели в глубине российской территории.
Однако президент США Дональд Трамп заявил, что Tomahawk могут быть эффективны только в том случае, если их будут запускать Соединенные Штаты, но США, по его словам, этого делать не собираются.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk. Однако, CNN отмечало, что поставки не начнутся, пока соответствующее решение не примет лично Трамп.
На днях Зеленский призвал президента США быть открытым к помощи Украине с дальнобойным оружием. Он подчеркнул, что нашей стране нужна такая поддержка, а наличие дальнобойного орудия может быть сдерживающим фактором.