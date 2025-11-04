Зеленский призвал Трампа быть открытым к помощи Украине с дальнобойным оружием

Украине необходима поддержка США в сфере дальнобойного оружия. Даже само ее наличие у украинских воинов может быть сдерживающим фактором.

Как передает РБК-Украина , об этом во время выступления на саммите расширения ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства обратил внимание, что сейчас Россия хочет одержать военную победу над Украиной. Но этого никогда не произойдет, если Европа продолжит оказывать давление на агрессора.

"А Соединенные Штаты Америки должны быть открыты для возможностей, которые дают оружие дальнего действия, оружие большой дальности. Это очень важно. Даже в качестве сдерживающего фактора нам нужно иметь его, чтобы использовать", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в этом вопросе Украине нужна поддержка США и лично американского лидера Дональда Трампа.

Также Зеленский добавил, что новые санкции, которые Трамп ввел против России, были очень важными, но на этом нельзя останавливаться.

"Нам нужны вторичные санкции, нам нужны последующие более жесткие газовые санкции, также против ядерной генерации Российской Федерации", - уточнил он.