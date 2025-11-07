Ракети Tomahawk і не тільки: Стефанішина заявила про позитивні переговори США та України
Україна і США ведуть "позитивні" переговори про купівлю далекобійних ракет Tomahawk, а також іншої зброї великої дальності.
Про це заявила посол України в США Ольга Стефанишина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За її словами, обговорення все ще триває, і "у нас" є багато делегацій, які працюють над збільшенням фінансових ресурсів для закупівлі більшого військового потенціалу у США.
"Йдеться не тільки про Tomahawk, а й про різні типи інших ракет великої і малої дальності, і я можу сказати тільки одне: це дуже позитивно", - сказала вона в інтерв'ю Balance of Power.
Також посол відповіла на запитання про неодноразові російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, що трапилися за останні тижні.
Стефанишина зазначила, що "це безперечно дуже складний період для України".
"Ми старанно працюємо над тим, щоб надати Україні більше можливостей протиповітряної оборони. Ми можемо пережити цю зиму і ще одну, але це не означає, що ми чинимо правильно", - сказала посол у США.
Вона додала, що будь-яка відмова чинити тиск на Росію буде сприйнята як "щось, що дає їм зелене світло на нарощування своїх можливостей".
Ракети Tomahawk для України
Нагадаємо, що останнім часом президент Володимир Зеленський прагне отримати Tomahawk та інші ракети великої дальності, які дадуть змогу Україні влучати в цілі в глибині російської території.
Однак президент США Дональд Трамп заявив, що Tomahawk можуть бути ефективні тільки в тому випадку, якщо їх будуть запускати Сполучені Штати, але США, за його словами, цього робити не збираються.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk. Однак, CNN зазначало, що поставки не почнуться, поки відповідне рішення не ухвалить особисто Трамп.
Днями Зеленський закликав президента США бути відкритим до допомоги Україні з далекобійною зброєю. Він наголосив, що нашій країні потрібна така підтримка, а наявність далекобійної зброї може бути стримувальним фактором.