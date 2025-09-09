Ракеты и 10 Patriot: Шмыгаль назвал срочные потребности Украины для защиты энергетики

"Сегодня, три часа назад, Путин нанес удар по селу Яровая в Донецкой области, прямой удар по группе пенсионеров, которые пришли за пенсиями. На данный момент погибло более 20 человек. Вчера Россия начала зимний террор, разрушив крупнейшую в Киевской области ТЭС, 49 дронов", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что ответ Украины должен основываться на силе.

"Для Украины критически важно активно внедрять следующие инициативы. Во-первых, нам нужен четкий график регулярного финансирования и поставок пакетов вооружения", - сказал министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина нуждается в 6 млрд долларов на финансирование производства беспилотников, перехватчиков для защиты и гражданского населения и инфраструктуры, а также FPV-дронов для удержания линии фронта.

"К сожалению, мы можем потерять свое преимущество в FPV на передовой", - отметил он.

Шмыгаль снова призвал союзников предусмотреть 60 млрд долларов в бюджете на 2026 год "для защиты Европы и Украины".

По его словам, Украина будет продолжать выплачивать 100% бюджета на различные нужды, но "нам нужна поддержка и участие партнеров".

"Нам все еще нужно дополнительно 10 систем Patriot и ракеты для систем Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T и Hawk. Это срочно, поскольку Россия планирует дальнейшие удары по нашей энергетической системе и инфраструктуре", - подчеркнул глава Минобороны.