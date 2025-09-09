Ракеты и 10 Patriot: Шмыгаль назвал срочные потребности Украины для защиты энергетики

Украине срочно нужно дополнительно 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также ракеты к ним и других систем ПВО. Поскольку Россия планирует дальнейшие удары по украинской энергетической системе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания "Рамштайн".
"Сегодня, три часа назад, Путин нанес удар по селу Яровая в Донецкой области, прямой удар по группе пенсионеров, которые пришли за пенсиями. На данный момент погибло более 20 человек. Вчера Россия начала зимний террор, разрушив крупнейшую в Киевской области ТЭС, 49 дронов", - рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что ответ Украины должен основываться на силе.
"Для Украины критически важно активно внедрять следующие инициативы. Во-первых, нам нужен четкий график регулярного финансирования и поставок пакетов вооружения", - сказал министр.
Глава Минобороны подчеркнул, что Украина нуждается в 6 млрд долларов на финансирование производства беспилотников, перехватчиков для защиты и гражданского населения и инфраструктуры, а также FPV-дронов для удержания линии фронта.
"К сожалению, мы можем потерять свое преимущество в FPV на передовой", - отметил он.
Шмыгаль снова призвал союзников предусмотреть 60 млрд долларов в бюджете на 2026 год "для защиты Европы и Украины".
По его словам, Украина будет продолжать выплачивать 100% бюджета на различные нужды, но "нам нужна поддержка и участие партнеров".
"Нам все еще нужно дополнительно 10 систем Patriot и ракеты для систем Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T и Hawk. Это срочно, поскольку Россия планирует дальнейшие удары по нашей энергетической системе и инфраструктуре", - подчеркнул глава Минобороны.
Напомним, сегодня, 9 сентября, в Лондоне проходит 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
На онлайн-заседании, в частности, присутствуют министр обороны Великобритании Джон Гили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, ключевая задача Украины - обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь, усиление ПВО и развитие совместных производств оборонно-промышленного комплекса.
"Для этого проведем ряд переговоров с членами правительства стран-партнеров, а также с частными производителями. Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы", - отметил глава Минобороны.
В ходе заседания уже стало известно, что Великобритания в течение года будет финансировать производство тысячи дронов большой дальности для украинских военных.
А Германия находится в процессе поставки Украине двух полных систем противовоздушной обороны Patriot.