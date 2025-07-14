Ракеты средней дальности и не только: CNN узнало, что Украина может получить от США

Помощь Украине от Трампа

Напомним, сегодня, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с НАТО передавать Украине оружие за счет европейских стран.

По словам американского лидера, его страна будет отправлять "самое лучшее оружие".

Также президент пригрозил, что если за 50 дней Россия не пойдет на мирную сделку с Украиной, Вашингтон введет против Москвы 100% вторичные тарифы.

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