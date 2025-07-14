Ракети середньої дальності і не тільки: CNN дізналося, що Україна може отримати від США

Допомога Україні від Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що він домовився з НАТО передавати Україні зброю за рахунок європейських країн.

За словами американського лідера, його країна відправлятиме "найкращу зброю".

Також президент пригрозив, що якщо за 50 днів Росія не піде на мирну угоду з Україною, Вашингтон введе проти Москви 100% вторинні тарифи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.