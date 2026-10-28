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Ракеты PAC-3 для Patriot будут обслуживать в Польше: что США решили для ПВО НАТО

11:16 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Лев Шевченко
Ракеты PAC-3 для Patriot будут обслуживать в Польше: что США решили для ПВО НАТО Фото: установка Patriot (Getty Images)
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США выбрали Польшу для размещения европейского центра обслуживания ракет-перехватчиков PAC-3 к системам Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

Что известно о центре обслуживания PAC-3

Новый центр будут создаваться на основе трансатлантической промышленной кооперации. Интеграцию ключевых цепей поставок возглавят Германия, Нидерланды и Швеция.

В Пентагоне отметили, что решение напрямую продвигает оборонно-промышленные договоренности, принятые на июльском саммите в Анкаре в рамках концепции "НАТО 3.0". По данным ведомства, оно ускоряет региональную устойчивость и позволяет европейским союзникам брать на себя основную ответственность за собственную конвенционную оборону.

По данным Пентагона, создание региональных мощностей по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному восстановлению непосредственно на европейском театре действий "резко сократит" сроки выполнения работ и дополнительно обезопасит критически важные линии поставок.

В ведомстве также заявили, что региональный хаб значительно повысит оперативную готовность сил ПВО и противоракетной обороны союзников, обеспечит скорейшее наращивание возможностей во время кризиса и усилит сдерживание вдоль восточного фланга НАТО.

В Пентагоне описывают инициативу как направленную на нужды военных на передовой: сочетание инвестиций союзников с американскими оборонными технологиями должно превратить трансатлантические промышленные мощности в боевую мощь, в частности держать пусковые установки заряженными и поддерживать критически важные операции.

"Обеспечивать воинов всем необходимым в любое время и в любом месте - это то, как мы сдерживаем противников и укрепляем коллективную оборону. Сегодняшнее объявление превращает партнерство в действие. Вкладывая национальные ресурсы в создание этой критически важной возможности поддержки на восточном фланге НАТО, союзники посылают четкий сигнал. подкреплять слова действиями", - заявил заместитель министра обороны США по закупкам и поддержке Майкл Даффи.

В то же время в сообщении Пентагона не названы сроки строительства и запуска центра, объемы финансирования, местоположение в Польше и конкретные показатели мощности.

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О дефиците ракет к Patriot и возможности масштабировать их производство говорилось в интервью РБК-Украина с спикером Воздушных Сил Юрием Игнатом в октябре. Украине иногда приходится просить у союзников буквально по несколько ракет. Боеприпасов, израсходованных на Ближнем Востоке, хватило бы на годы работы Patriot.

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