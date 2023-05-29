Ракеты летели по баллистической траектории. Игнат рассказал о деталях атаки на Киев

"Было применено вооружение, ракеты, летящие по баллистической траектории, прилетают довольно быстро. Предварительно, это были "Искандеры". Они есть разных модификаций. "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен - дадим позже", - сказал Игнат.

При этом спикер не исключил, что россияне могли применить зенитные ракеты С-300 и С-400, тоже летящие по баллистической траектории. По словам Игната, Россия атаковала Киев с северного направления.

"Направление атаки было с севера. Где именно - это тоже будет позже сообщено. И С-300, и С-400, и "Искандеры" - это комплексы, которые на земле... На этот раз у нас наземные установки, которые могли нанести ударов", - добавил он.

Ракетная атака на Киев

В Киеве и ряде областей сегодня объявили воздушную тревогу. В столице раздались взрывы, а власти сообщили о работе ПВО.

Обломки сбитых ракет упали в Подольском, Оболонском районах Киева, в результате чего возникли пожары. Также мэр столицы Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем, его госпитализировали.

Напомним, что это уже вторая атака на Киев сегодня. Ночью Россия пыталась атаковать столицу и другие области ракетами и дронами. Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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