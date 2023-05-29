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Ракети летіли по балістичній траєкторії. Ігнат розповів про деталі атаки на Київ

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія атакувала Україну з північного напрямку, ймовірно, з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Ракети летіли по балістичній траєкторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Було застосовано озброєння, ракети, які летять по балістичній траєкторії, прилітають доволі таки швидко. Попередньо, це були "Іскандери". Вони є різних модифікацій. "Іскандер-М" - це балістична ракета, а є "Іскандер-К" - це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований - дамо пізніше", - сказав Ігнат.

При цьому речник не виключив, що росіяни могли застосувати зенітні ракети С-300 та С-400, які теж летять по балістичній траєкторії. За словами Ігната, Росія атакувала Київ з північного напрямку.

"Напрямок атаки був з півночі. Де саме - це теж буде пізніше повідомлено. І С-300, і С-400, і "Іскандери" - це комплекси, які на землі... Цього разу у нас наземні установки, які могли завдати ударів", - додав він.

Ракетна атака на Київ

У Києві та низці областей сьогодні оголосили повітряну тривогу. У столиці пролунали вибухи, а влада повідомила про роботу ППО.

Уламки збитих ракет впали у Подільському, Оболонському районах Києва, внаслідок цього виникли пожежі. Також мер столиці Віталій Кличко повідомив про одного постраждалого, його госпіталізували.

Нагадаємо, що це вже друга атака на Київ сьогодні. Вночі Росія намагалася атакувати столицю та інші області ракетами та дронами. Детальніше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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