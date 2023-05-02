Ракеты Hydra 70 и не только. США завтра объявят новый пакет военной помощи Украине, - СМИ

Власти Соединенных Штатов Америки завтра, 3 мая, анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. В частности, наша страна впервые получит ракеты Hydra 70.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Politico в Пентагоне Лару Селигман в Twitter.

По ее словам, общая стоимость пакета военной помощи составит 300 миллионов долларов. Она уточнила, что в пакет войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелая техника, запасные части и ракеты Hydra 70. Стоит заметить, что Hydra 70 - это ракеты малой дальности, которые являются неуправляемыми. Их запускают при помощи авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 километров.