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Ракеты Hydra 70 и не только. США завтра объявят новый пакет военной помощи Украине, - СМИ

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Вторник 02 мая 2023 23:06
Ракеты Hydra 70 и не только. США завтра объявят новый пакет военной помощи Украине, - СМИ Фото: США завтра объявят о передаче Украине ракет Hydra 70 (flickr by yasu_osugi)
Автор: Иван Носальский

Власти Соединенных Штатов Америки завтра, 3 мая, анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. В частности, наша страна впервые получит ракеты Hydra 70.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Politico в Пентагоне Лару Селигман в Twitter.

По ее словам, общая стоимость пакета военной помощи составит 300 миллионов долларов.

Она уточнила, что в пакет войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелая техника, запасные части и ракеты Hydra 70.

Стоит заметить, что Hydra 70 - это ракеты малой дальности, которые являются неуправляемыми. Их запускают при помощи авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 километров.

Напомним, предыдущий пакет военной помощи Украине США анонсировали 19 апреля. В него вошли артиллерийские боеприпасы и снаряды для HIMARS.

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