Ракеты для HIMARS и не только. США объявили новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 декабря, объявили пакет военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 миллионов долларов.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США и пресс-службу Пентагона.
По словам Блинкена, пакет включает:
При этом глава Госдепа подчеркнул, что если Конгресс не поддержит новое финансирование помощи "это будет один из последних пакетов для Украины в сфере безопасности, которые США могут предоставить".
"Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры немедленно", - отметил Блинкен.
Согласно данным Министерства обороны США, Украина в рамках нового пакета военной помощи получит:
Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В эту сумму входит более 60 млрд долларов для финансирования помощи Украине.
Соответствующий законопроект должны уже сегодня, 6 декабря, рассмотреть в Сенате США. Но там, вероятно, не наберется нужное количество голосов, поскольку республиканцы планируют голосовать против.
Представители меньшинства в верхней палате Конгресса требуют, чтобы Белый дом предусмотрел в запросе предложения по усилению безопасности границы.
Более детально о том, почему Конгресс не может договориться о помощи Украине - в материале РБК-Украина.
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