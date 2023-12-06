Ракети для HIMARS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки сьогодні, 6 грудня, оголосили пакет військової допомоги Україні. До нього входить озброєння вартістю 175 мільйонів доларів.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США та пресслужбу Пентагона.
За словами Блінкена, пакет включає:
При цьому глава Держдепу наголосив, що якщо Конгрес не підтримає нове фінансування допомоги "це буде один із останніх пакетів для України у сфері безпеки, які США можуть надати".
"Допомога Україні у захисті від російської агресії та забезпеченні її майбутнього відповідає інтересам нашої національної безпеки та сприяє глобальній стабільності в усьому світі, і нам необхідно, щоб Конгрес вжив заходів негайно", - зазначив Блінкен.
За даними Міністерства оборони США, Україна в рамках нового пакету військової допомоги отримає:
Нагадаємо, ще у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У цю суму входить понад 60 млрд доларів для фінансування допомоги Україні.
Відповідний законопроект мають вже сьогодні, 6 грудня, розглянути у Сенаті США. Але там, мабуть, не набереться потрібної кількості голосів, оскільки республіканці планують голосувати проти.
Представники меншості у верхній палаті Конгресу вимагають, щоб Білий дім передбачив у запиті пропозиції щодо посилення безпеки кордону.
Більш детально про те, чому Конгрес не може домовитись про допомогу Україні - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.