Ракеты для HIMARS и не только. США объявили новый пакет военной помощи для Украины
Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 декабря, объявили пакет военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 миллионов долларов.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США и пресс-службу Пентагона.
По словам Блинкена, пакет включает:
- боеприпасы для ПВО;
- боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
- протитанковые ракеты;
- патроны для стрелкового оружия;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры;
- вспомогательное оборудование.
При этом глава Госдепа подчеркнул, что если Конгресс не поддержит новое финансирование помощи "это будет один из последних пакетов для Украины в сфере безопасности, которые США могут предоставить".
"Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры немедленно", - отметил Блинкен.
В Пентагоне уточнили состав пакета помощи Украине
Согласно данным Министерства обороны США, Украина в рамках нового пакета военной помощи получит:
- ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- оборудование для защиты важнейших объектов инфраструктуры;
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Что предшествовало
Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В эту сумму входит более 60 млрд долларов для финансирования помощи Украине.
Соответствующий законопроект должны уже сегодня, 6 декабря, рассмотреть в Сенате США. Но там, вероятно, не наберется нужное количество голосов, поскольку республиканцы планируют голосовать против.
Представители меньшинства в верхней палате Конгресса требуют, чтобы Белый дом предусмотрел в запросе предложения по усилению безопасности границы.
Более детально о том, почему Конгресс не может договориться о помощи Украине - в материале РБК-Украина.
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