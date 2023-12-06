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Ракеты для HIMARS и не только. США объявили новый пакет военной помощи для Украины

Вашингтон, Среда 06 декабря 2023 20:21
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Ракеты для HIMARS и не только. США объявили новый пакет военной помощи для Украины Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 декабря, объявили пакет военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 миллионов долларов.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США и пресс-службу Пентагона.

По словам Блинкена, пакет включает:

  • боеприпасы для ПВО;
  • боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
  • протитанковые ракеты;
  • патроны для стрелкового оружия;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;
  • вспомогательное оборудование.

При этом глава Госдепа подчеркнул, что если Конгресс не поддержит новое финансирование помощи "это будет один из последних пакетов для Украины в сфере безопасности, которые США могут предоставить".

"Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры немедленно", - отметил Блинкен.

В Пентагоне уточнили состав пакета помощи Украине

Согласно данным Министерства обороны США, Украина в рамках нового пакета военной помощи получит:

  • ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования;
  • боеприпасы для расчистки препятствий;
  • оборудование для защиты важнейших объектов инфраструктуры;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Что предшествовало

Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В эту сумму входит более 60 млрд долларов для финансирования помощи Украине.

Соответствующий законопроект должны уже сегодня, 6 декабря, рассмотреть в Сенате США. Но там, вероятно, не наберется нужное количество голосов, поскольку республиканцы планируют голосовать против.

Представители меньшинства в верхней палате Конгресса требуют, чтобы Белый дом предусмотрел в запросе предложения по усилению безопасности границы.

Более детально о том, почему Конгресс не может договориться о помощи Украине - в материале РБК-Украина.

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