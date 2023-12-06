Ракеты для HIMARS и не только. США объявили новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 декабря, объявили пакет военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 миллионов долларов.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США и пресс-службу Пентагона.

По словам Блинкена, пакет включает:

боеприпасы для ПВО;

боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

артиллерийские боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;

протитанковые ракеты;

патроны для стрелкового оружия;

боеприпасы для разрушения препятствий;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

вспомогательное оборудование.

При этом глава Госдепа подчеркнул, что если Конгресс не поддержит новое финансирование помощи "это будет один из последних пакетов для Украины в сфере безопасности, которые США могут предоставить".

"Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры немедленно", - отметил Блинкен.

В Пентагоне уточнили состав пакета помощи Украине

Согласно данным Министерства обороны США, Украина в рамках нового пакета военной помощи получит:

ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;

транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования;

боеприпасы для расчистки препятствий;

оборудование для защиты важнейших объектов инфраструктуры;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Что предшествовало

Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В эту сумму входит более 60 млрд долларов для финансирования помощи Украине.

Соответствующий законопроект должны уже сегодня, 6 декабря, рассмотреть в Сенате США. Но там, вероятно, не наберется нужное количество голосов, поскольку республиканцы планируют голосовать против.

Представители меньшинства в верхней палате Конгресса требуют, чтобы Белый дом предусмотрел в запросе предложения по усилению безопасности границы.

Более детально о том, почему Конгресс не может договориться о помощи Украине - в материале РБК-Украина.