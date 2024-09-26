Боеприпасы для авиации и не только. США официально объявили новую военную помощь Украине

Соединенные Штаты Америки передадут Украине вооружение стоимостью 2,4 млрд долларов. Оно вошло в новый пакет военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона и пресс-службу Белого дома.
Как отметили в Пентагоне, пакет позволит предоставить Украине дополнительную противовоздушную оборону, беспилотники и боеприпасами класса "воздух-земля", а также укрепит оборонную промышленную базу Украины и поддержит ее потребности в обслуживании и поддержании.
Вооружение передадут Украине в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Это означает, что оружие будут закупать у промышленности, а не предоставлять из американских запасов.
В новый пакет на 2,4 млрд долларов вошли:
Это двадцать первый пакет в рамках инициативы USAI для Украины от США.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины и связанных с ней коалиций, чтобы обеспечить поддержку, необходимую Украине для победы в войне", - заверили в Минобороны США.
При этом, помимо пакета, президент США Джо Байден издал указ о выделении 5,55 млрд долларов на помощь Украине из американских запасов.
Обновлено 22:33
Как рассказал в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден, США отремонтируют и предоставят Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и большее количество ракет Patriot.
К слову, о таком пакете от США президент Украины Владимир Зеленский заявлял еще сегодня днем.
Напомним, сегодня, 26 сентября, ночью стало известно, что США выделили для Украины пакет военной помощи на 375 миллионов долларов. Вооружение предоставят из американских запасов.
В пакет, в частности, впервые вошли авиабомбы JSOW, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы.
Более детально о новых для Украины авиабомбах - в материале РБК-Украина.
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