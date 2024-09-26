Ответ КАБам? В чем плюсы авиабомбы JSOW и сможет ли Украина использовать ее на полную

Администрация президента США Джо Байдена выделила Украине рекордный пакет военной помощи на 7,9 млрд долларов. Решение является историческим еще и с той точки зрения, что впервые будут предоставлена новая категория вооружений - боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW).

РБК-Украина рассказывает, что это за авиабомбы и какие задачи они могут решить.

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США передают крылатые авиабомбы JSOW: что известно

Первым о передаче JSOW сообщило издание ABC News со ссылкой на источник в Пентагоне. Партия планирующих авиабомб выделена в рамках пакета на 375 млн долларов, объявленного накануне.

Эти боеприпасы могут запускаться с истребителей F-16. Авиабомбы имеют выдвижные крылья, которые помогают бить по целям на расстоянии свыше 100 км. Версий JSOW существует несколько, по словам чиновника Пентагона, Украина получит вариант с кассетными боеприпасами.

Сегодня Байден объявил о том, что поручил выделить все остатки финансирования в сфере безопасности, которые были заложены до конца его президентского срока. В частности, санкционировал выделение 5,5 млрд долларов на прямое изъятие с запасов. А также 2,4 млрд долларов на производство. Сюда войдут беспилотники, дополнительная система Patriot, ракеты AMRAAM и боеприпасы класса "воздух-земля".

"Для повышения возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW)", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил американских партнеров за Patriot, другие средства противовоздушной обороны, ракеты-перехватчики, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух - земля". А также за решение расширить программу по подготовке большего количества пилотов на F-16.

Что это за бомбы и какие характеристики

AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW) - это авиационная бомба, оснащенная крыльями и аэродинамическими поверхностями для коррекции и увеличения дальности полета.

Создана в результате сотрудничества между Военно-морскими и Военно-воздушными силами США для стандартизации высокоточного управляемого оружия средней дальности. Особенно для поражения защищенных целей, размещенных за пределами стандартной ПВО, тем самым повышая живучесть самолетов.

Испытания JSOW начались в 1995 году, а уже в 1999-м авиабомба была принята на вооружение. Помимо США эксплуатируется в Австралии, Финляндии, Греции, Польше, Сингапуре и Турции.

Фото: авиабомба JSOW под крылом F-18 (navy.mil)

Базовая версия AGM-154A применялась во время войны 2003-2011 годов в Ираке и в ходе операции "Непокоренная свобода" в Афганистане. В общей сложности американские силы использовали более 400 единиц.

Существует три варианта. AGM-154A - это базовый дизайн. Боевая часть состоит из 145 суббоеприпасов BLU-97. Предназначена для уничтожения незащищенных или слабо бронированных неподвижных целей, таких как грузовики, бронетранспортеры и самолеты на аэродромах.

AGM-154B - имеет кассетную боеголовку с шестью суббоеприпасами BLU-108/B, каждый из которых выпускает еще по четыре снаряда. Для выявления целей используются инфракрасные датчики. Когда суббоеприпас приближается к цели, взрывается и образует кумулятивную струю, способную уничтожить броню.

AGM-154C - использует инфракрасное автономное самонаведение и несет боеголовку весом 225 кг. Предназначена для поражения точечных целей, на вооружении ВМС США с 2005 года.

Основные характеристики:

длина - 4,06 м

диаметр - 33 см

масса - 483 кг

размах крыла - 2,7 м

носители - F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-16, F-15E, F-35A/C, B-1B, B-2A, B-52H, JAS 39 Gripen

дальность - 22 км (пуск с малой высоты), 130 км (пуск с большой высоты)

боеголовки - BLU-97/B комбинированного действия, BLU-111/B (унитарная боевая часть), BROACH (многоступенчатая боевая часть)

Дальность полета в 130 км достигается при условии сброса с высоты 8 км и скорости 960 км/ч. Наведение базовых AGM-154 производится инерциальной системой с коррекцией по спутниковому сигналу GPS. Поздние версии AGM-154С содержат также инфракрасную головку самонаведения.

F-16 может нести до четырех бомб JSOW. Подготовка и программирование боеприпасов проходят перед вылетом в течение нескольких минут.

Авиабомбы JSOW в общих чертах можно назвать ответом российским КАБам, говорит авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ) Валерий Романенко

"Хотя они имеют стандартный калибр, а у россиян большое количество разных КАБов. JSOW - это крылатые бомбы, более "умные", чем российские. Но также более сложные и очень дорогие, стоимость доходит до 500 тысяч долларов. Если сравнить с JDAM-ER (уже используются украинской авиацией, - ред.), то у них меньше дальность, но в 10 раз выше стоимость. Поэтому целесообразность получения такого вида боеприпасов под большим сомнением", - рассказал он РБК-Украина.

Особенности AGM-154 JSOW с поправкой на условия в Украине

Аналитики украинского портала Defense Express тоже считают передачу AGM-154 JSOW странным решением, хотя боеприпасы и интегрированы под F-16. Дело в том, что максимальная дальность действия достигается при высотном полете, но украинская авиация ограничена в этом плане из-за преимущества России в самолетах и высокой плотности дальнобойных ЗРК.

По этой причине все украинские планирующие бомбы применяются с малых высот. В этом случае дальность ограничивается 22 км. Есть и совсем гипотетический сценарий с превращением JSOW в крылатую ракету. В середине 2000-х началась разработка JSOW-ER, которая с установкой реактивного двигателя могла бы бить на свыше 500 км. Однако проект до конца не был реализован.

"Разработка данной версии еще продолжается. Будут ли ее испытывать в Украине? Непонятно. Но возвращаемся к тому, что это все равно не будет 500 или 1000 км", - рассказал изданию авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Фото: запуск JSOW с истребителя F-16 (af.mil)

Безусловно, у AGM-154 JSOW есть свои преимущества.

"Во-первых, они более устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, а сейчас россияне стараются все глушить РЭБом: JDAM-ER, боеприпасы HIMARS и все остальное. Во-вторых, у них может быть кассетная боевая часть, причем с боеприпасами, которые сочетают кумулятивное и осколочное действие. Если ударить таким по аэродрому, то самолеты уже нельзя будет восстановить. Кумулятивная струя пробивает самолет насквозь. Если попадет по баку в крыле, то самолет просто сгорит", - подчеркивает Романенко.

К плюсам стоит отнести и технологию малозаметности, но на этом достоинства скорее заканчиваются, поскольку многое перекрывает высокая стоимость. Собеседники РБК-Украина соглашаются, что в нынешних условиях AGM-154 JSOW не очень полезны. Из-за большого количества российских средств ПВО максимум, на который их можно запустить, всего 22 км. Те же JDAM-ER спокойно летят километров на 40.

Как Украина будет применять JSOW и задействует ли F-16

Украинские силы с помощью JSOW не закроют вопрос запуска КАБов со стороны Российской Федерации. В первую очередь из-за того, что нет разрешения на удары по российской территории, во вторую - даже если удастся бить на 130 км, до основных оперативных аэродромов не достать.

"Мы сможем работать по прифронтовой линии. Но сможет ли запускать по тысяче в месяц, как делает РФ? Нет, потому что на не дадут такое количество. Вообще много вопросов по этим авиабомбам. Но, конечно, как только дадут "добро" на удары по российской территории, можно будет говорить об определенном расширении наших возможностей", - отметил Храпчинский.

Одним из штатных носителей является самолет F-16. Эксперт подчеркивает, что недавно состоялось проверка возможностей Mirage-2000 (которые тоже может получить Украина), но неизвестно, способны ли эти самолеты запускать JSOW.

Передача таких боеприпасов вовсе не означает, что украинские F-16 начнут работать на линии столкновения. "Боже упаси, зачем рисковать такими самолетами, у нас их осталось пять единиц. Возможно, до конца года будет 10. Но не вижу смысла рисковать ими на для тех функций, где максимум взвод пехоты уничтожишь", - говорит Валерий Романенко.

Не исключено, что под авиабомбы JSOW доработают авиацию типа "Су" и "МиГ". В принципе, это не проблема, на самолеты советского образца подвешивают разные западные боеприпасы, вплоть до крылатых ракет Storm Shadow, однако эффективность применения JSOW на F-16, скорее всего, гораздо выше.

В любом случае это вооружение не решит стратегические задачи Украины.

"Мы говорим о том, что это очередное оружие, которое может помочь сдерживать наступление россиян на территории Украины. Но не может повлиять на стратегические вопросы, связанные, например, с ударами по целям в России. Потому что на самом деле нам нужны средства гораздо дальнобойнее", - сказал Храпчинский.

По его словам, если смотреть на характеристики, то JSOW - "прикольная" бомба, которая может хорошо работать по линии фронта. Однако чтобы работать действительно хорошо, сначала нужно навести порядок в воздушном пространстве, достичь хотя бы паритета, что можно сделать за счет уничтожения вражеской ПВО, складов и так далее, чтобы расчистить небо для F-16 и другой авиации.

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Опрошенные РБК-Украина эксперты не считают решение Белого дома качественным шагом вперед.

"Сложно говорить, что нас услышали, если вместо ракет JASSM (имеют дальность от 370 до почти 2000 км. - ред.) нам дают это. В наших условиях глубина поражения JSOW чуть больше 20 км, и американцы прекрасно об этом знают", - объясняет Романенко.

На сегодня крылатая авиабомба стала ключевым аспектом продвижения россиян на фронте. И активного давления за счет ударов по гражданскому населению.

"Украина так не воюет. Поэтому я бы отметил, что приоритетом в предоставлении западной помощи должно быть дальнобойное оружие. Под дальнобойным оружием я имею в виду то, которое летит на 500 и 1000 км", - добавил Храпчинский.

При подготовке текста использовались: публикации ABC News и Defense Express, сообщение на сайте Белого дома, информация из открытых источников, комментарии авиационных экспертов Валерия Романенко и Анатолия Храпчинского.