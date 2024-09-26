США выделили Украине новый пакет помощи на 375 млн долларов. Что в него вошло
Администрация американского президента Джо Байдена объявила о дополнительной оборонной помощи для Украины. Она включает в себя санкционирование пакета на сумму в 375 миллионов долларов.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
В заявлении администрации Байдена указывается, что объявленная Пентагоном сегодня дополнительная помощь в сфере безопасности призвана "гарантировать, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией".
В Белом доме пояснили, что это включает в себя "санкционирование пакета президентских распоряжений (PDA), который оценивается в 375 миллионов долларов США", чтобы обеспечить Украину дополнительными возможностями "для удовлетворения ее самых неотложных потребностей".
Они включают вооружение "воздух-земля"; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; бронетехнику и противотанковое оружие, добавили в Белом доме.
Входящий в комплект помощи:
- боеприпасы "воздух-земля",
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS),
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм,
- ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW),
- противотанковые системы Javelin и AT-4,
- бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles,
- противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP),
- легкие тактические автомобили,
- бронированные мостовые системы,
- стрелковое оружие,
- патрульные катера,
- подрывное оборудование и боеприпасы,
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
В Белом доме добавили, что это 66-й транш оборудования от администрации Байдена, который "будет предоставлен из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года".
Напомним, вчера западные СМИ писали, что США планируют объявить о предоставлении Украине помощи на сумму более 8 миллиардов долларов. И это, как ожидалось, произойдет 26 сентября - во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Добавим, по информации издания Politico, администрация Байдена нашла обходной путь для расширения президентских полномочий по отправке в Украину оружия и оборудования на 5,9 млрд долларов.
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