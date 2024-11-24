В ракетах КНДР, которыми РФ бьет по Украине, схемы изготовленные в США и Европе, - CNN

Анализ фрагментов северокорейских ракет, которые российские оккупанты применяют для ударов по Украине, свидетельствует о наличии в них значительного количества западных комплектующих. Они производятся в США и странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Удары России по Украине северокорейскими ракетами

Представитель Министерства обороны Украины рассказал, что с начала 2024 года Россия выпустила по территории страны около 60 северокорейских ракет KN-23.

По подсчетам западных СМИ, это практически каждая третья из общего количества 194 баллистических ракет.

Между тем в августе и сентябре фиксировался "всплеск атак баллистическими ракетами".

По словам исполняющего обязанности начальника по связям ВВС ВСУ Юрия Игната, с весны РФ "намного больше использует баллистические ракеты и ударные беспилотники для ударов по Украине". Между тем использование крылатых ракет - уменьшилось, отметил он.

Как рассказал генеральный прокурор Украины журналистам CNN, в результате ударов с использованием северокорейских ракет в этом году погибли по меньшей мере 28 человек и получили ранения 213 человек.

Обломки ракет КНДР "рассказали" о западных комплектующих

В публикации говорится, что украинские официальные лица предоставили CNN доступ к фрагментам обломков вражеских ракет. Они показали "очевидную степень схем американского и европейского производства или разработанных схем в их системах наведения".

В недавнем отчете украинской независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) указывается, что ключевые компоненты, используемые в ракетах из КНДР, производят 9 западных производителей, в том числе компании, базирующиеся в США, Нидерландах и Великобритании.

Некоторые части ракет KN-23/24, проанализированные экспертами, были изготовлены только в 2023 году.

Начальник Военно-исследовательской лаборатории Киевского НИИ судебных экспертиз Андрей Кульчицкий отметил, что "все, что работает, чтобы управлять ракетой, заставлять ее летать - это все сторонние компоненты".

"Вся электроника иностранная. Ничего корейского в ней нет. Единственное, что корейское - это металл, который быстро ржавеет и подвергается коррозии", - добавил он.

Сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины на условиях анонимности рассказал CNN, что "подавляющее большинство компонентов" в данных северокорейских ракетах - западные.

"Вероятно, 70% американские, от известных компаний... Они также используют компоненты, изготовленные в Германии и Швейцарии", - сказал представитель разведки.

В отчете британской исследовательской организации Conflict Armament Research (CAR), обнародованном в начале этого года, указывалось, что 75% компонентов одной из первых северокорейских ракет, использованных для удара по Украине, были от американских компаний.

Как западные схемы и электроника оказывается в ракетах КНДР

По словам экспертов по мониторингу вооружений, достоверной информации о том, как западные компоненты попадают в Северную Корею - нет. Вместе с тем, они добавляют, что все признаки указывают на то, что Китай является вероятным каналом поставки.

По данным CAR, существует более 250 компаний, компоненты которых были обнаружены в северокорейских ракетах. Но большинство этой электроники продается 5 основным дистрибьюторам, расположенным в Штатах и Канаде.

Организация CAR призвала западных политиков сосредоточить больше усилий на регулировании этих распределительных компаний.

"Украинские чиновники утверждают, что одной из главных проблем является плохое соблюдение режима санкций западными странами", - говорится в публикации CNN.

По словам представителя украинской военной разведки, компоненты также продолжают перенаправляться в Иран и непосредственно в Россию.

"Россия использует западные компоненты во всем сегменте как летального оружия, так и разведывательных беспилотных летательных аппаратов", - сказал представитель ГУР в разговоре с CNN.

Он также отметил, что сбитие одного из тяжелых российских беспилотных летательных аппаратов "Охотник" показало, что он изготовлен преимущественно из американских компонентов.