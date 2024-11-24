У ракетах КНДР, якими РФ б'є по Україні, схеми вироблені у США та Європі, - CNN

Аналіз фрагментів північнокорейських ракет, які російські окупанти застосовують для ударів по Україні, свідчить про наявність у них значної кількості західних комплектуючи. Вони вироблені у США та країнах Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Удари Росії по Україні північнокорейськими ракетами

Представник Міністерства оборони України розповів, що з початку 2024 року Росія випустила по території країни близько 60 північнокорейських ракет KN-23.

За підрахунками західних ЗМІ, це - практично кожна третя із загальної кількості 194 балістичних ракет.

Між тим у серпні та вересні фіксувався "сплеск атак балістичними ракетами".

За словами виконувача обов'язків начальника зі зв'язку ВПС ЗСУ Юрія Ігната, що з весни РФ "набагато більше використовує балістичні ракети та ударні безпілотники для ударів по Україні". Між тим використання крилатих ракет - зменшилося, зазначив він.

Як розповів генеральний прокурор України журналістам CNN, внаслідок ударів з використанням північнокорейських ракет цього року загинули щонайменше 28 людей і отримали поранення 213 осіб.

Уламки ракет КНДР "розповіли" про західні комплектуючі

У публікації йдеться про те, що українські офіційні особи надали CNN доступ до фрагментів уламків ворожих ракет. Вони показали "очевидний ступінь схем американського та європейського виробництва чи розроблених схем у їхніх системах наведення".

У нещодавньому звіті української незалежної антикорупційної комісії (НАКО), вказується, що ключові компоненти, які використовуються в ракетах з КНДР, виробляють 9 західних виробників, у тому числі компанії, що базуються в США, Нідерландах та Великій Британії.

Деякі частини ракет KN-23/24, які проаналізували експерти, були виготовлені лише у 2023 році.

Начальник Військово-дослідної лабораторії Київського НДІ судових експертиз Андрій Кульчицький зазначив, що "усе, що працює, щоб керувати ракетою, змушувати її літати - це все сторонні компоненти".

"Вся електроніка іноземна. Нічого корейського в ній немає. Єдине, що є корейським - це метал, який швидко іржавіє та піддається корозії", - додав він.

Співробітник Головного управління розвідки Міноборони України на умовах анонімності розповів CNN, що "переважна більшість компонентів" у даних північнокорейських ракетах є західними.

"Ймовірно, 70% американські, від відомих компаній... Вони також використовують компоненти, виготовлені в Німеччині та Швейцарії", - сказав представник розвідки.

У звіті британської дослідницької організації Conflict Armament Research (CAR), який був оприлюднений на початку цього року, вказувалося, що 75% компонентів однієї з перших північнокорейських ракет, використаних для атаки на Україну, були від американських компаній.

Як західні схеми та електроніка опиняється в ракетах КНДР

За словами експертів із моніторингу озброєнь, достовірної інформації про те, як саме західні компоненти потрапляють до Північної Кореї, немає. Разом з тим вони додають, що усі ознаки вказують на те, що Китай є ймовірним каналом постачання.

За даними CAR, існує понад 250 компаній, чиї компоненти були виявлені в північнокорейських ракетах. Але більшість цієї електроніки продається 5 основним дистриб'юторам, які розташовані у Штатах та у Канаді.

Організація CAR закликала західних політиків зосередити більше зусиль на регулюванні цих розподільних компаній.

"Українські чиновники стверджують, що однією з головних проблем є погане дотримання режиму санкцій західними країнами", - йдеться в публікації CNN.

За словами представника української військової розвідки, компоненти також продовжують перенаправлятися до Ірану та безпосередньо до Росії.

"Росія використовує західні компоненти в усьому сегменті як летальної зброї, так і розвідувальних безпілотних літальних апаратів", - сказав представник ГУР у розмові з CNN.

Він також зазначив, що збиття одного з важких російських безпілотних літальних апаратів "Мисливець" показало, що він виготовлений переважно з американських компонентів.