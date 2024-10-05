Самолет или дрон "Охотник"? Что известно о "дружеском огне" РФ под Константиновкой

Сегодня в небе в районе Константиновки Донецкой области сбили воздушную цель. Сначала предполагалось, что это Су-25 или Су-34 (носители КАБов), но позже появились видео в пользу версии с беспилотным летательным аппаратом "Охотник".

РБК-Украина собрало, что известно об инциденте и о российском дроне.

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Что произошло вблизи Константиновки

Во второй половине дня в Telegram-пабликах появились видео того, как в районе Константиновки предположительно падает самолет.

Позже появились фото обломков с характерной для российской авиации красной звездой.

Фото: обломок воздушной цели

По словам начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова, самолет сбили украинские военные.

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", - рассказал он в комментарии "Суспільне Донбас".

Затем источник РБК-Украина в Силах обороны сообщил, что воздушная цель была сбита не украинскими военными, а в результате так называемого "дружеского огня". Что это за цель - Су-25 или Су-34 (как утверждалось в пабликах) - подробностей не было. Отметим, на других видео также видно, что в небе были два объекта, и тот, который шел позади, вероятно, ракетой сбил объект перед собой.

Российские "Z-каналы" утверждают, что был сбит не Су-25, а тяжелый ударный БПЛА С-70 "Охотник". Якобы это были неудачные испытания, в какой-то момент оператор потерял контроль над дроном и поступила команда сбить, чтобы уникальный дрон не попал в украинские руки.

"БПЛА "Охотник" или "Сами строим, сами сбиваем. Врагам на зло", - иронично отреагировал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Что известно о БПЛА "Охотник"

Как пишет украинский профильный портал Defense Express, вполне вероятно, что у россиян первая боевая потеря новейшего беспилотного летательного аппарата С-70 "Охотник". Который при этом существует в единичных экземплярах.

И по мнению аналитиков, факт "дружеского огня" на самом деле менее важен, чем то, какая цель была сбита в итоге.

О потере редкого беспилотника уже успел сообщить российский канал Fighterbomber. Причем российская пропаганда подает ситуацию как позитивную, поскольку сбили всего лишь дрон и вообще Россия уже массово применяет как "Орион", так и "Охотник", якобы неуязвимые перед средствами ПВО.

Если говорить об "Охотнике", то о массовости здесь вряд ли может идти речь. Дело в том, что в открытых источниках есть данные, что на сегодня у России всего лишь три прототипа таких БПЛА. Еще три строятся. И россияне уже не раз переносили старт серийного производства.

В то же время важно отметить, что если в прошлом году противник заявлял о начале серийного производства в 2025 году, то уже в этом говорил о переносе на вторую половину 2024 года.

В Defense Express полагают, что перед тем, как отправить С-70 в серию, россияне решили испытать прототипы на поле боя. Неизвестно, как долго беспилотник выполнял миссии перед уничтожением. Но вероятно скоро враг сможет иметь в своем активе новое средство поражения.

Впервые о планах получить ударный БПЛА такого класса было заявлено в августе 2009 года, разработка ведется с 2012 года, когда проектантом выбрали компанию "Сухой". Тяжелый дрон должен был иметь взлетную массу от 10 до 20 тонн. Помимо "Сухого" в проекте участвует компания "МиГ".

В августе 2019 года "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут на высоте около 600 метров.

Заявленные характеристики:

длина - 14 м

размах крыла - 19 м

боевая нагрузка - 2,8 т, по другим данным - до 8 т

взлетная масса - 25 т

максимальная скорость: 1400 км/ч (на малой высоте), по другим данным - около 1000 км/ч

практический потолок - 18 000 м

дальность полета - 6000 км

Предположительно БПЛА может нести управляемые ракеты, управляемые бомбы, неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески.

Таким образом, можно допустить, что Россия намерена задействовать аппараты, которые судя по ряду характеристик фактически являются беспилотными боевыми самолетами.

При подготовке текста использовались фото и видео из Telegram-каналов, заявления официальных лиц и комментарий источника РБК-Украина в Силах обороны, публикация профильного издания Defense Express.