В России угрожают нанести удар по американским спутникам

Российская оккупационная армия может ударить по американским спутникам, в том числе коммерческим, задействованным в войне на территории Украины.

Об этом заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ".

"Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах, - сказал он, добавив, что "квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара".

Кроме того, Воронцов цинично обвинил Запад в том, что они якобы подвергают рискам устойчивость мирной космической деятельности.