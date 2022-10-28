ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

Новина українською →
Пятница 28 октября 2022 13:49
SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink Фото: SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink (twitter.com/elonmusk)
Автор: Руслан Гаращенко

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила очередную группу спутников Starlink в космос. В рамках нового запуска удалось вывести на орбиту 53 аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произошел с космодрома в Калифорнии в 4:14 по местному времени.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Of Course I Still Love You менее чем через девять минут после запуска. Все 53 спутника были выведены на орбиту через 15,5 минут.

Отмечается, что всего компания SpaceX запустила в космос более 3500 спутников. Только в 2022 году SpaceX выполнила 49 орбитальных миссий.

Напомним, ранее в России заявили, что считают законной целью американские коммерческие спутники, задействованные на территории Украины.

В ответ у президента США Джо Байдена заявили, что Америка ответит в случае, если РФ уничтожит хотя бы один американский коммерческий спутник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки SpaceX Илон Маск
NEWS
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
Перевод часов. Когда Украина перейдет на зимнее время и зачем это нужно
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год