SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила очередную группу спутников Starlink в космос. В рамках нового запуска удалось вывести на орбиту 53 аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произошел с космодрома в Калифорнии в 4:14 по местному времени.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Of Course I Still Love You менее чем через девять минут после запуска. Все 53 спутника были выведены на орбиту через 15,5 минут.

Watch Falcon 9 launch 53 Starlink satellites https://t.co/8tB1syjlld https://t.co/94NWd45BqP — SpaceX (@SpaceX) October 28, 2022

Отмечается, что всего компания SpaceX запустила в космос более 3500 спутников. Только в 2022 году SpaceX выполнила 49 орбитальных миссий.