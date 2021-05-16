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Інтернет від Ілона Маска: SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників

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США, Неділя 16 травня 2021 11:23
Інтернет від Ілона Маска: SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Фото: SpaceX запустила чергову партію інтернет-супутників (wikimedia by SpaceX)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників для інтернет-мережі Starlink. Інтернет-супутники були виведені на навколоземну орбіту ракетою-носієм Falcon-9.

Про це компанія SpaceX повідомила у Twitter.

Запуск ракети Falcon-9 відбувся близько 2-ї години ночі за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в американському штаті Флорида. На орбіту відправилися 52 супутники Starlink, а також два супутники компаній Capella Space і Tyvak-0130.

Після виходу супутників на орбіту перший ступінь ракети Falcon-9 успішно повернувся на Землю та приземлися на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Компанія SpaceX також опублікувала запис трансляції запуску та польоту ракети Falcon-9 на навколоземну орбіту, а також повернення першого ступеня.

Нагадаємо, попередній запуск ракети Falcon-9 з інтернет-супутниками Starlink відбувся 5 травня. Тоді на навколоземну орбіту відправилася партія з 60 супутників. Запуск проводився зі стартового комплексу імені Кеннеді.

Ще 60 супутників Starlink відправили на орбіту Землі наприкінці квітня.

Починаючи з травня 2019 року SpaceX провела вже понад 20 запусків супутників Starlink. Зараз на навколоземній орбіті перебувають понад 1500 космічних апаратів.

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