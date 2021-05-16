Інтернет від Ілона Маска: SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників
Компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників для інтернет-мережі Starlink. Інтернет-супутники були виведені на навколоземну орбіту ракетою-носієм Falcon-9.
Про це компанія SpaceX повідомила у Twitter.
Запуск ракети Falcon-9 відбувся близько 2-ї години ночі за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в американському штаті Флорида. На орбіту відправилися 52 супутники Starlink, а також два супутники компаній Capella Space і Tyvak-0130.
Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz— SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021
Після виходу супутників на орбіту перший ступінь ракети Falcon-9 успішно повернувся на Землю та приземлися на плавучу платформу в Атлантичному океані.
Компанія SpaceX також опублікувала запис трансляції запуску та польоту ракети Falcon-9 на навколоземну орбіту, а також повернення першого ступеня.
Live feed of Starlink mission https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/540iEuCeFR— SpaceX (@SpaceX) May 15, 2021
Нагадаємо, попередній запуск ракети Falcon-9 з інтернет-супутниками Starlink відбувся 5 травня. Тоді на навколоземну орбіту відправилася партія з 60 супутників. Запуск проводився зі стартового комплексу імені Кеннеді.
Ще 60 супутників Starlink відправили на орбіту Землі наприкінці квітня.
Починаючи з травня 2019 року SpaceX провела вже понад 20 запусків супутників Starlink. Зараз на навколоземній орбіті перебувають понад 1500 космічних апаратів.