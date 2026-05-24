Ракета SpaceX взорвалась в Индийском океане после тестового полета

08:24 24.05.2026 Вс
2 мин
Как эта авария приблизит человечество к высадке на Луну?
aimg Екатерина Коваль
Ракета SpaceX взорвалась в Индийском океане после тестового полета Фото: запуск ракеты Starship V3 (x.com/SpaceX)
После завершения тестового полета ракета SpaceX Starship V3 взорвалась в Индийском океане сразу после приводнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как прошел полет

Starship V3 стартовала с новой стартовой площадки на базе Starbase в Техасе - через два дня после того, как Маск объявил о выходе SpaceX на IPO. Предыдущая попытка запуска в четверг сорвалась из-за технических проблем на площадке.

Во время часового полета, охватившего половину земного шара, ракета развернула 20 макетов спутников Starlink. Два из них были оборудованы камерами, впервые в истории программы удалось снять видео ракеты непосредственно в полете.

Не все прошло идеально: во время возвращения ускорителя первой ступени не все двигатели сработали. Сам аппарат также имел меньше активных двигателей чем запланировано, но продолжил движение на высоте 194 километра.

Взрывной финал

Starship вертикально вошла в Индийский океан в штатном режиме и в последний момент перевернулась и вспыхнула. Посадка в океан была частью плана миссии. Ничего не подлежало восстановлению в этом тестовом полете - ни ускоритель в Мексиканском заливе, ни сам аппарат.

Почему это важно

Starship V3 высотой 124 метра превосходит предыдущие версии по размеру и тяге двигателей. NASA платит SpaceX миллиарды долларов за разработку лунного посадочного модуля для программы Artemis, именно Starship должен доставить астронавтов на Луну. Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что ракета теперь на шаг ближе к лунной миссии.

Конечная цель Маска - доставить людей на Марс.

РБК-Украина ранее писало, что Starship V3 - это переход от испытаний к реальным миссиям в глубоком космосе.

