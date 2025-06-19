Неудачные испытания: ракетоноситель Starship от SpaceX взорвался на космодроме в Техасе

Во время плановых испытаний сегодня утром, 19 июня, взорвался космический корабль компании SpaceX под названием Ship36. Инцидент произошел на космодроме Starbase в Техасе.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Twitter SpaceX.

"На испытательном стенде Starbase ракетоноситель Starship, который готовился к десятому летному испытанию, подвергся серьезной аномалии. В течение всей операции вокруг места проведения испытаний поддерживалась безопасная зона, весь персонал находится в безопасности и находится под наблюдением", - отметили в компании.

В SpaceX также сообщили, что команда разработчиков активно работает над обеспечением безопасности испытательной площадки и непосредственной прилегающей территории в сотрудничестве с местными органами власти.

"Жителям окрестных населенных пунктов ничего не угрожает, и мы просим людей не пытаться приближаться к этой зоне, пока продолжаются операции по обеспечению безопасности", - добавили в компании.