Неудачные испытания: ракетоноситель Starship от SpaceX взорвался на космодроме в Техасе
Во время плановых испытаний сегодня утром, 19 июня, взорвался космический корабль компании SpaceX под названием Ship36. Инцидент произошел на космодроме Starbase в Техасе.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Twitter SpaceX.
"На испытательном стенде Starbase ракетоноситель Starship, который готовился к десятому летному испытанию, подвергся серьезной аномалии. В течение всей операции вокруг места проведения испытаний поддерживалась безопасная зона, весь персонал находится в безопасности и находится под наблюдением", - отметили в компании.
В SpaceX также сообщили, что команда разработчиков активно работает над обеспечением безопасности испытательной площадки и непосредственной прилегающей территории в сотрудничестве с местными органами власти.
"Жителям окрестных населенных пунктов ничего не угрожает, и мы просим людей не пытаться приближаться к этой зоне, пока продолжаются операции по обеспечению безопасности", - добавили в компании.
Запуски Starship
Напомним, что первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года. Последние четыре старта космических ракет завершались неудачно. Так, 28 мая обе ступени Starship взорвались после разделения.
В предыдущий раз, в январе, когда ракета Маска взорвалась во время летных испытаний, авиакомпаниям даже пришлось менять курс самолетов из-за падения обломков. Подробнее о прошлом полете - читайте в материале РБК-Украина.
В Брезне космический корабль Starship компании SpaceX вышел из-под контроля и взорвался во время восьмого испытательного полета.
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