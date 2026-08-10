"Не нагнетайте!". Воздушные силы обратились к медиа из-за "несбитых ракет"
ПВО Украины ежедневно противостоит массированным атакам РФ всеми имеющимися средствами. И, несмотря ни на что, имеет успехи в сбитии вражеских ракет и дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил полковника Юрия Игната в эфире телемарафона.
ВС призвали медиа
Игнат в очередной раз обратился к украинским медиа и Telegram-каналам.
"Наши мониторинговые группы посмотрели, сколько было информации именно по баллистике за собственно крайние атаки, в частности, на Одещину. Забиваете в Google "Воздушные силы", - "не сбито ни одной ракеты", - отметил он.
Спикер ВС добавил, что это тысячи ссылок, от которых никому не станет легче.
"Если мы будем нагнетать, собственно, такими заголовками... Противник просто берет и цитирует, и перепечатывает... украинские медиа, украинские Telegram-каналы", - заметил Игнат.
Он добавил, что не нужно делать "всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее". И подчеркнул, что подача информации очень важна для украинской внутренней аудитории.
Воздушные силы делают свою работу
Полковник подчеркнул:
- украинская сторона ожидает поставок от партнеров,
- проводится огромная работа,
- пока есть проблематика с отсутствием антибалистического вооружения.
По словам Игната, враг сейчас атакует портовую инфраструктуру, логистику. Россия хочет повлиять на определенные экономические рычаги.
РФ использует при этом большое количество разных воздушных средств:
- ракеты, летящие по баллистической траектории,
- дроны-камикадзе, в том числе реактивные,
- крылатые и авиаракеты.
ПВО героически противостоит этим атакам всеми имеющимися средствами, подтвердил Игнат.
Показатель сбития дронов типа "Шахед" остается максимально высоким - до 95%.
"Конечно, о ракетах, которые летят по баллистической траектории, к сожалению, нельзя так говорить из-за отсутствия ракет в Patriot - единственной системы, способной противодействовать баллистике", - говорит Игнат.
Ранее РБК-Украина писало, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал о планах России. Страна-агрессор настроена почти втрое увеличить количество баллистических ракет в пределах одного воздушного нападения по Украине.
Также стало известно, что президент США Дональд Трамп обещал Украине лицензию на производство ракет Patriot. Однако через несколько недель отказался от своих слов из-за опасений, что технологии окажутся в чужих руках.