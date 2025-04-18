Raiffeisen приостановил продажу банка в России из-за сближения Вашингтона с Москвой, - FT

Raiffeisen Bank International - крупнейший западный банк, продолжающий вести бизнес в России, Банк приостановил попытки продать свое подразделение на фоне сближения между Вашингтоном и Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году на Raiffeisen оказывали давление регулирующие органы и иностранные правительства, в том числе ЕС и США, с целью заставить его продать свой российский бизнес.

Но в феврале RBI принял решение приостановить продажу, поскольку Москва и Вашингтон начали восстанавливать политическое взаимодействие, сообщили два человека, знакомые с ходом переговоров.

Один из источников сказал, что причиной остановки стала глобальная неопределенность, а также изменение отношений между США и Россией. "Это необходимо для того, чтобы оценить ситуацию и понять, может ли измениться позиция США", - сказали они.

Третий человек сказал, что на данный момент попытки серьезной продажи "прекращены", но внутренняя ситуация может снова измениться. Они отказались сообщить, стоят ли за паузой геополитические события или судебное дело.

Сближение между Вашингтоном и Москвой

Пауза в процессе продажи возникла на фоне того, что США, предупредившие австрийский банк о риске ограничения доступа к американской финансовой системе из-за его связей с Россией, проявили серьезный интерес к возобновлению экономического сотрудничества с Москвой.

Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа, заявил, что США и Россия обсуждают "очень привлекательные коммерческие возможности" после того, как он встретился с Путиным на прошлой неделе в третий раз за год.

Судебная тяжба

В прошлом году Европейский центральный банк приказал RBI и другим европейским банкам, все еще работающим в России, ускорить работу по сокращению своего бизнеса в стране, если они не могут его продать.

RBI предпринял усилия по сокращению кредитной деятельности в России и прекращению привлечения новых клиентов, но сохранил там более крупный бизнес, чем конкуренты.

И без того сложный процесс продажи был еще более затруднен в сентябре 2024 года, когда российский суд заморозил акции российской "дочки" Raiffeisen Bank, а в январе возложил на банк ответственность за ущерб в размере 2 млрд евро. В то время RBI заявил, что судебная тяжба наложила запрет на передачу любых прав собственности на акции его российского подразделения.

В своем заявлении RBI сообщил, что процесс продажи "продолжается", но добавил, что судебное дело остановило осуществление любой сделки.