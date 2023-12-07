В счет репараций. Глава МИД Британии поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины

Глава британского МИД сейчас находится в Соединенных Штатах Америки, где у него запланирована встреча с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

"Вместо того чтобы просто замораживать эти деньги (российские активы - ред.), давайте возьмем их, потратим на восстановление Украины, и это, если хотите, будет авансом в счет репараций, которые Россия однажды должна будет выплатить за незаконное вторжение, которое она начала", - подчеркнул Кэмерон перед встречей.

По словам министра, он рассмотрел все аргументы в вопросе конфискации активов и не увидел ничего, "что бы могло его убедить в том, что это плохая идея".

Он также призвал США утвердить новое финансирование помощи Украине после того, как республиканцы отказались поддерживать соответствующий законопроект в Сенате.

"Если США проголосуют за пакет помощи Украине, это придаст огромный импульс европейским странам", - отметил Кэмерон.

Конфискация активов россиян

Напомним, страны Запада, которые являются партнерами Украины в войне с Россией, уже более года рассматривают вопрос конфискации российских активов.

К такому шагу уже неоднократно призывали украинские чиновники. В частности, премьер Денис Шмыгаль заявлял, что деньги россиян необходимы для восстановления нашей страны.

По данным Bloomberg, страны Евросоюза могут передать Украине около 200 млрд евро российских активов. Их уже заморозили, но для передачи нужно разработать соответствующий механизм.

Недавно СМИ выяснили, что одним из механизмов может стать передача Украине прибыли с российских активов. Еврокомиссия уже планирует представить план для реализации инициативы.