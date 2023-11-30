Еврокомиссия скоро представит план по использованию прибыли от активов РФ, - Bloomberg

Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных активов РФ для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что в проекте плана будет разъяснено, что некоторые вопросы, поднятые государствами-членами, все еще необходимо решить, и что предложение ЕС не будет мешать национальным налогам или другим мерам.

Однако Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург выразили осторожность в отношении ускорения процесса и призвали к более постепенному подходу.

Часть членов ЕС не хотят спешить с этим процессом

Вместо этого они сказали другим послам ЕС, что исполнительная власть Евросоюза должна начать с более неформального документа, чтобы продолжить сужение различных вариантов использования прибыли, поскольку они считали преждевременным выдвигать юридическое предложение.

Еврокомиссия заявила, что лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над этим предложением.

Встреча национальных экспертов и комиссии 6 декабря станет ключевым моментом для определения того, достаточно ли сузились разногласия между странами. Принятие плана комиссией 12 декабря позволит лидерам ЕС рассмотреть его позже на саммите в Брюсселе.

Конфискация российских активов

Украина вместе с партнерами работает над механизмом, который позволит передать нашей стране замороженные активы России в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Bloomberg ранее писало, что в Европейском союзе изучают процедуру конфискации 200 млрд евро активов. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

Также сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.

Недавно глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна использовать активы РФ, заморозившие западные партнеры, для своего восстановления.