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Счет в магазине, церковь и звонки. Что разрешают оккупантам в украинском плену

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Киев, Вторник 08 августа 2023 17:03
Счет в магазине, церковь и звонки. Что разрешают оккупантам в украинском плену Фото: россияне в украинском плену могут воспользоваться телефоном и сходить в церковь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Российские военные в украинском плену могут позвонить по телефону своим родственникам. Кроме того, у них есть собственный счет, которым они могут воспользоваться в магазине.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Барбершоп, церковь и магазин. Как Украина содержит пленных россиян и что они говорят о войне".

Церковь

Как узнали корреспонденты РБК-Украина, во дворе лагеря для военнопленных россиян стоит греко-католическая церковь святого Юрия. Она пуста, туда ходят молиться пленные.

Сотрудник оперативного штаба Петр рассказал, что там россияне молятся, а на Пасху заходят святить пасхи.

Звонки родственникам

Также на территории лагеря есть помещение, где пленным можно звонить своим родственникам. Сам звонок длится 15 минут, а звонить можно придерживаясь очереди, в среднем это где-то раз в две недели.

И это все при том, что украинским пленным оккупанты вообще не дают звонить.

Корреспонденты РБК-Украина во время посещения лагеря на примере смогли увидеть, как происходит разговор россиянина.

В частности, сначала оккупанту нужно продиктовать номер телефона, после чего его набирает сотрудница. По громкой связи сообщают, что его разговор сейчас будет записан и начинаются гудки.

Магазин

Перед столовой в лагере расположен магазин. Он представляет собой небольшую комнату с прилавками, забитыми сладостями, консервами, сладкой водой и бытовой химией.

Как пояснили сотрудники лагеря, каждый пленный имеет свой счет, куда его родные могут присылать деньги через посредников в Украине. В частности, им можно рассчитаться в таком магазине.

Кроме того, военнопленные работают и получают от 10 до 15 гривен в рабочий день. Наличные деньги им на руки не выдают.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, в каких условиях живут российские военные в украинском плену.

Добавим, по данным Минюста, Украина тратит около 10 тысяч гривен в месяц на содержание одного пленного россиянина.

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