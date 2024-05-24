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Суд Гааги требует от Израиля прекратить наступление на Рафах

Пятница 24 мая 2024 18:36
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Суд Гааги требует от Израиля прекратить наступление на Рафах Архивное фото: суд Гааги требует от Израиля прекратить наступление на Рафах (facebook com tzahalonline)
Автор: Дмитрий Браславский

Международный суд ООН требует от властей Израиля немедленно прекратить наступление на город Рафах в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Отмечается, что это решение было принято по иску Южно-Африканской Республики.

Почему суд вынес такое решение

Издание указывает, что судьи признали, что в Рафасе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

"Сейчас срочно необходимы дополнительные меры, чтобы предотвратить дальнейший вред гражданскому населению", - говорится в вердикте суда.

При этом решения Международного суда ООН формально являются обязательными к исполнению, но у судей нет полномочий для того, чтобы заставить страну придерживаться вынесенного решения. Суд в Гааге может призвать Совбез ООН принять меры по этому вопросу.

Позиция Израиля

Израиль отверг обвинения в геноциде в секторе Газа в Международном суде как необоснованные. Представитель Израиля заявил, что тезисы, выдвинутые ЮАР, являются искажением реальности.

В качестве аргументации Израиль ссылается на свое право на самооборону после того, как 7 октября прошлого года боевики ХАМАС вторглись на территорию страны и убили более 1200 человек.

Наступление на Рафах

В Рафахе израильская армия намерена разгромить последние оставшиеся там батальоны ХАМАС и освободить заложников.

При этом советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан оказывает давление на Израиль с целью заставить его ограничить военную операцию в секторе Газа.

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ООН ХАМАС Гаага Израиль
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