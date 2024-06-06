Израиль ударил по комплексу ХАМАСа, который находился внутри школы в центре Газы: есть жертвы
Израильские военные нанесли авиаудар по комплексу ХАМАСа, который действовал внутри школы в центре Газы. ЦАХАЛ принял меры для минимизации жертв среди людей.
Об этом заявила Армия обороны Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Журналисты провели анализ и сообщили, что Израиль нанес авиаудар по школе, находящейся в центре Газы. Для этого использовали оружие американского производства.
В то же время сообщается, что школой управляло агентство ООН по делам палестинских беженцев и во время удара там находились переселенцы.
Представитель Министерства здравоохранения Газы сообщил о якобы 45 погибших в результате удара. Израильские военные подтвердили, что нанесли авиаудар, нацеленный на комплекс ХАМАС, действовавший внутри школы.
Что говорят в ООН
ЦАХАЛ сообщил, что принял много мер для минимизации последствий накануне удара, включая воздушное наблюдение и использование дополнительных точных разведывательных данных. Журналисты предположили, что для удара использовались бомбы малого диаметра GBU-39 американского производства.
А агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило, что его школа "возможно, несколько раз пострадала" за ночь от ударов.
Война Израиля против ХАМАС
Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля осенью прошлого года и убили более тысячи человек, а часть взяли в плен. Власти Израиля объявили о проведении военной операции и постепенно зачищают Сектор Газа от террористов из ХАМАС.
При этом США и многие страны Запада предлагают завершить эту войну и перейти к перемирию. Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна допускает остановку войны с боевиками ХАМАС на короткий срок.
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