В Белом доме требуют от Нетаньяху более целенаправленной военной кампании в Секторе Газа

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан давит на Израиль с целью заставить его ограничить военную операцию в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Сейчас Салливан находится в поездке в Израиль и Саудовскую Аравию, поскольку США опираются на своего главного арабского союзника в регионе, чтобы успокоить напряженность на Ближнем Востоке в условиях войны между Израилем и ХАМАСом.

Белый дом сообщил, что Салливан будет призывать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху провести ограниченные операции в Рафахе вместо полномасштабного вторжения, как это произошло в остальной части Газы.

Считается, что более миллиона человек укрываются в Рафахе, последнем крупном поселении, которое еще не было захвачено израильскими наземными войсками. Израиль обстреливает город уже несколько месяцев, что усиливает опасения по поводу нарастающего гуманитарного кризиса.

Президент США Джо Байден занял жесткую позицию в отношении Рафаха, пообещав прекратить военную помощь Израилю, если тот вторгнется в город. Несмотря на вторжение в некоторые районы города, администрация Байдена заявила, что текущие операции не пересекли черту, которая могла бы стать причиной прекращения поставок оружия.