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Мест мало, желающих - море: сколько надо баллов, чтобы поступить на бюджет во львовские вузы

Львов, Среда 11 июня 2025 12:59
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Мест мало, желающих - море: сколько надо баллов, чтобы поступить на бюджет во львовские вузы Какой проходной балл для поступления на бюджет во Львове (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Львов остается одним из самых популярных городов для студентов, поскольку считается условно безопасным. Поэтому конкуренция на бюджетные места здесь довольно высокая.

РБК-Украина со ссылкой на Освіта.юа рассказывает, сколько баллов нужно для поступления во львовские вузы на бюджетную форму обучения.

Сколько баллов нужно для поступления на бюджет во Львове

В прошлом году для поступления во львовские высшие учебные заведения на бюджетную форму было достаточного набрать на НМТ от 126 баллов. Однако проходной балл в самых престижных вузах был значительно выше. Ожидается, что в этом году показатели рейтингового порога будут примерно такими же.

Рейтинговый порог во львовских вузах:

  • Национальный университет "Львовская политехника" - 160,82 балла;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 155,36 балла;
  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - 147,49 балла;
  • Львовская национальная академия искусств - 139,11 балла;
  • Украинская академия книгопечатания - 133,09 балла;
  • Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. З. Гжицкого - 131,63 балла;
  • Львовский государственный университет физической культуры им. Ивана Боберского - 129,03 балла;
  • Львовская национальная музыкальная академия имени Н.В.Лысенко - 128,73 балла;
  • Львовская медицинская академия имени Андрея Крупинского - 126,26 балла.

Что нужно знать о вступительной кампании 2025 года

Для поступления в вузы нужно предоставить результаты НМТ за 2022-2025 годы. Нынешние участники тестирования основной сессии получат свои баллы до 4 июля, дополнительной - до 30 июля. После этого начнется вступительная кампания.

Абитуриенты имеют право подавать 5 заявлений для поступления на бюджет и до 10 - на контрактную форму обучения. Подавать документы в вузы на платное обучение можно с показателями НМТ от 100.

Для зачисления на бюджет в подавляющем большинстве достаточно набрать 130 баллов, на такие специальности как "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация", "Медицинская психология", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право" и "Международные отношения" нужно не менее 150 баллов.

Ранее мы рассказывали, сколько достаточно баллов, чтобы поступить на бюджетную форму обучения в Киев и где самый низкий проходной порог.

Читайте также о том, что в 2025 году английский язык стал самым популярным четвертым предметом для НМТ. Его выбрали более трети участников. Наименее популярными предметами остаются физика и химия.

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