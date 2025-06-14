Заявка на справедливость: когда и как участники НМТ могут подать апелляцию
В 2025 году апелляция именно результатов НМТ не предусмотрена нормативнымидокументами. Обжаловать можно только отказ в регистрации для участия в НМТ, недопуск к участию в дополнительных сессиях или нарушение процедуры проведения НМТ в экзаменационном центре, что может повлиять на объективность результата.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Освіта.юа.
При каких условиях можно подать апелляцию
Участники НМТ-2025 могут подать апелляцию, если есть:
- нарушение участником правил прохождения теста;
- вынужденное прекращение выполнения работы из-за нестандартных ситуаций(например, угроза для жизни или невозможность создать надлежащие условия);
- другие обстоятельства, которые могли нарушить права участника;
- подача заявления о нарушении процедуры.
В таких случаях апелляционная комиссия может либо засчитать результат, либо аннулироватьего. Рассмотрением подобных заявлений занимаются регламентные комиссии при региональных центрах оценивания качества образования.
Как подать заявление о нарушении во время НМТ
Если участник считает, что во время теста была нарушена процедура, он может подать заявление в день проведения НМТ - через ответственного за временный экзаменационныйцентр, до того как покинет помещение.
Регламентная комиссия рассматривает заявление в течение трех рабочих дней с момента его получения.
После рассмотрения комиссия может:
- отказать в удовлетворении заявления, если нарушение не подтвердилось;
- отказать, если нарушение не повлияло на результат теста;
- признать, что нарушение повлияло на объективность результата.
В таком случае регламентная комиссия обращается в апелляционную с просьбойаннулировать результат и, по ее согласованию, допускает участника к дополнительнойсессии НМТ.
Копию решения (выписка из протокола) направляют на электронную почту заявителя на следующий рабочий день после его принятия. Ходатайство в апелляционную комиссиютакже направляют на следующий рабочий день.
После получения решения апелляционной комиссии региональный центр информирует о немучастника - не позднее следующего рабочего дня.
Как обжаловать решение регламентной комиссии
Участник может подать заявление в апелляционную комиссию, если не согласен с решениемрегламентной.
Срок подачи - в течение трех рабочих дней с момента отправки решения региональнымцентром. Заявление подают по электронной почте, и оно должно содержать:
- ФИО участника;
- номер Сертификата НМТ;
- дату прохождения НМТ (с указанием изменения);
- контактный номер телефона;
- аргументацию - почему решение следует отменить;
- дату составления заявления;
- личную подпись;
- копию выписки из протокола регламентной комиссии.
Апелляционная комиссия рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней.
Комиссия может:
- удовлетворить заявление и допустить участника к дополнительной сессии НМТ;
- отказать - если нарушение не подтверждено или оно не повлияло на результат.
Результат рассмотрения направляется на электронный адрес в виде выписки из протокола.
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Ранее мы писали о том, что в 2025 году английский язык стал самым популярным четвертымпредметом для НМТ. Его выбрали более трети участников. Наименее популярнымипредметами остаются физика и химия.
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